Kasımpaşa - Başakşehir maçında ilk gol erken geldi!

Süper Lig'in son haftasında şampiyon Medipol Başakşehir, sezonun son maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

26 Temmuz 2020 Pazar - 17:17 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 17:50
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Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in bu sezonki son maçında Kasımpaşa’ya konuk oluyor.
 
Okan Buruk yönetiminde son yıllarda çok yaklaştığı şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig kupasını alacak.
Son haftaların en formda takımlarından Kasımpaşa ise sezonu galibiyetle tamamlamanın peşinde.
 
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
 
KASIMPAŞA 2 - 0 BAŞAKŞEHİR
 
GOL: 9' Koita , 28' Koita
 
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
 
9' Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşu kaleci Volkan'ın yanından ağlarla buluştu. Koita bu sezon 11. golünü attı.
 
18' Kasımpaşa'da Aytaç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.
 
23' Maça su molası verildi
 
27' Yine Koita attı! Thiam'ın ceza sahasının sağından arka direğe yaptığı ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Koita bir kez daha ağları sarstı.
 
29' Mehmet Topal sarı kart gördü.
 
36' Başakşehir'de Aziz Behich'in ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan'da kaldı.
 
40' Başakşehir'de Visca'nın kullandığı serbest vuruşu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
 
İlk yarı sona erdi
 
İLK 11'LER
 
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita
 
Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen
 
Süper Lig Cemil Usta sezonunun son maçında Kasımpaşa Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi. Şampiyonluk maçı sonrası turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.
 
 
KUTLAMALAR BAŞAKŞEHİR'DE
 
Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.
 
Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.
 
Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi kulüpte forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

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Etiketler: başakşehir kasımpaşa deplasman
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