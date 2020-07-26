Kasımpaşa - Başakşehir maçında ilk gol erken geldi!

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir , Süper Lig’in bu sezonki son maçında Kasımpaşa ’ya konuk oluyor. Okan Buruk yönetiminde son yıllarda çok yaklaştığı şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig kupasını alacak. Son haftaların en formda takımlarından Kasımpaşa ise sezonu galibiyetle tamamlamanın peşinde. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

KASIMPAŞA 2 - 0 BAŞAKŞEHİR

GOL: 9' Koita , 28' Koita

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR 9' Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşu kaleci Volkan'ın yanından ağlarla buluştu. Koita bu sezon 11. golünü attı. 18' Kasımpaşa'da Aytaç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü. 23' Maça su molası verildi 27' Yine Koita attı! Thiam'ın ceza sahasının sağından arka direğe yaptığı ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Koita bir kez daha ağları sarstı. 29' Mehmet Topal sarı kart gördü.

36' Başakşehir'de Aziz Behich'in ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kaleci Başakşehir'de Aziz Behich'in ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan 'da kaldı. 40' Başakşehir'de Visca'nın kullandığı serbest vuruşu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı. İlk yarı sona erdi

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

Süper Lig Cemil Usta sezonunun son maçında Kasımpaşa Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi. Şampiyonluk maçı sonrası turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.