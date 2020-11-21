İlk yarı Sivasspor ikinci yarı Karagümrük!

Sahasında 15 maçtır kaybetmeyen Karagümrük Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 15:29
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Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor 45. dakikada Arouna Kone ile öne geçerken, 86'da Erik Sabo kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak maçın skorunu belirledi. Fatih Karagümrük'ün uzatma anlarında bulduğu gol ise Samassa'ay faul yapıldığı gerekçesiyle sayılmadı
 
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı. Sivasspor ise 9 puana çıktı ve kazanamama serisini 4 maça çıkardı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
 

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Etiketler: fatih karagümrük sivasspor
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