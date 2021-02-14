İlkay Gündoğan alev alev! Kariyer rekoru kırdı

Dün Tottenham karşısında oynadığı futbol ve attığı gollerle maça damga vuran İlkay Gündoğan, M.City'i tek başına sırtlıyor.

14 Şubat 2021 Pazar - 12:18
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında lider Manchester City, Tottenham'ı konuk etti. Karşılaşmayı ewv sahibi ekip 3-0 kazanarak zirvedeki yerini sağlama aldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 23'te penaltıdan Rodri ve 50 ve 66'da İlkay Gündoğan (2) kaydetti. Geçen hafta Liverpool'a 2 gol atan İlkay, Tottenham'a da aynı tarifeyi uyguladı.
 
Bu sonuçla bir maç eksikle puanını 53 yapan Manchester City, zirvede aradaki farkı açtı. Tottenham ise 36 puanla 8. sırada yer aldı. İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City'le tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken 11'i Premier Lig olmak üzere 14 gol kaydetti. 30 yaşındaki orta saha, 2 de asist yaptı.
 
Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Türk asıllı Alman futbolcu, Premier Lig'de 18 maçta 11 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda. Premier Lig'de gol krallığının zirvesindeki Mohamed Salah'ın 17 golü bulunurken İlkay Gündoğan ile Salah'ın arasında 6 gol bulunuyor.

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Etiketler: ilkay gündpğan m.city tottenham
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