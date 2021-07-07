İmza parasını duyunca masadan kalkıyor

Diego Costa transferiyle yakından ilgilenen Başkan Ahmet Nur Çebi imza parasını bonuslar şeklinde taksitlere bölerek ödemek istiyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 13:41
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş iç transferde şov yaptı! 4 imza Beşiktaş Burak Kapacak bombasını patlatmak üzere F.Bahçeli yönetici Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşünce... 4 transferi resmen açıkladı! 'Görüşüyoruz' 'Artık bu iş uzamasın!' Beşiktaş'ta ayrılık

Transferde attığı her adımına dikkat ederek kulübü maddi ve manevi zarara uğratmamak için kılı kırk yararak ilerleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden beri imza parası konusunda taviz vermemeye çalıştı. Birçok transfer bu nedenle gerçekleşmedi.
 
Son olarak, Diego Costa’da da olduğu gibi, daha önce Kalinic, Mandzukic ve Hulk gibi isimleri bu yüzden almayan Çebi’nin, asla ve asla imza parası adı altında bir parayı vermeyeceğini yönetim kurulu toplantılarında dile getirdiği aktarıldı. Bosman kuralından sonra menajerlerin, “Böyle bir oyuncuyu bonservisle almaya kalksanız çok paranız giderdi” diyerek kulüplerden istediği imza parasına karşı direnen Beşiktaş Başkanı’nın, onun yerine bonuslar teklif ettiği vurgulandı.
 
İmza parasının emek harcanmadan alınan bir para olduğunu her fırsatta söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanının, onun yerine performansa dayalı bonuslar teklif ederek hem futbolcudan verim almaya çalıştığı hem de paranın boşa gitmesine engel olduğu belirtildi. (Skorer)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: costa beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Hataylı yönetici araya girdi Aaron Boupendza'nın işi bitti! Forma numarası bile... Hataylı yönetici araya girdi Aaron Boupendza'nın işi bitti! Forma numarası bile...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi...Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi... İki flaş transfer birden! Volkan Şen Süper Lig'e geri döndüİki flaş transfer birden! Volkan Şen Süper Lig'e geri döndü Arnautovic Fenerbahçe'den dünyaları istedi Vitor Pereira Ricardo Lopes'e sarıldıArnautovic Fenerbahçe'den dünyaları istedi Vitor Pereira Ricardo Lopes'e sarıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.