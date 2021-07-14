İmzadan sonra ortaya çıktı! İşte Mehmet Topal gerçekleri

Başakşehir'le yollarını ayırır ayırmaz Sergen Yalçın'la temasa geçen Mehmet Topal'ın, tecübeli teknik adam tarafından 2 yıldır istendiği ortaya çıktı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 7:46
İLGİLİ HABERLER
Salomon Rondon bombası! Beşiktaş... Beşiktaş ve Galatasaray'dan Romdhane atağı Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Ve Rosier'in yeni takımı belli oldu Bruma Süper Lig'e geri dönüyor! Dev kulüp...

Beşiktaş’ın önceki gün 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalattığı Mehmet Topal başarılarla dolu kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Medipol Başakşehir’le de şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki deneyimli orta sahayı iki yıldır kadrosunda görmek istediği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlı hocanın, Mehmet Topal’ın kadro rotasyonunda kendilerine rahat hareket etme imkanı sağlayacağını söylediği belirlendi. Topal’ın transferinden memnuniyet duyan Sergen Yalçın’ın, “Önümüzdeki sezon yabancı sayısı düşüyor. Mehmet gibi çok yönlü oyuncuların bize çok ciddi katkısı olacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
Bu açıdan bakıldığında Kenan Karaman ve Salih Uçan gibi transferlerin de kadroda esneklik yaratma açısından önemli isimler olacağını aktaran Yalçın’ın, “Mehmet Topal’ın iyi bir hamle oyuncusu olarak kadroda yer alması bize büyük avantaj sağlayacak. Bazı futbolcuları dinlendirme, oyuncu değişikliklerinde yerli futbolcuların yerine girme, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin de olduğu bir sezonda yorgunluktan kaynaklanan sıkıntıları çözme anlamında Mehmet Topal bize çok yardımcı olacak” diye konuştuğu bildirildi.
 
‘Gençler için örnek’
 
Beşiktaş’ın teknik patronu, Mehmet Topal’ın genç oyuncular için örnek bir isim olduğunun da altını çizdi. Yalçın’ın, “Mehmet Topal gibi isimler kadro derinliği içerisinde olmalı. Bunun yanında ilk 11’de maça başlayacak kalitede ve tecrübede bir futbolcu. Oyun şablonumuzda taktik açıdandan da bizim sistemimize çok uyan bir profil. Zaten transferin mali kısmı ortada. Gençlere örnek olma açısından da önemli bir isim” ifadelerini kullandığı vurgulandı.
 
‘Hocamı emeği büyük’
 
Mehmet Topal kulübün youtube kanalına yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum” dedi. Sergen Yalçın’la çalışacak olmaktan onur duyduğunu aktaran Topal, “Başakşehir’de oynarken Sergen hocam beni istemişti ama kısmet olmamıştı. Hocamın da bu transferde büyük emeği var. Türkiye’de 4. kulübümde şampiyon olmak istiyorum. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz. Josef’le kardeş gibiyiz. Mükemmel bir bağımız var. Atiba’yı uzun yıllardır tanıyorum. (Skorer)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mehmet topal sergen yalçın beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Akıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyor Akıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyor
Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara bulduGalatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara buldu Fenerbahçe transferlerinde son dakika! Ali Koç'tan Pereira'ya iki süper starFenerbahçe transferlerinde son dakika! Ali Koç'tan Pereira'ya iki süper star Beşiktaş'ta transferde son dakika! Topal ve Uçan'dan sonra üçüncü imza bu da yerliBeşiktaş'ta transferde son dakika! Topal ve Uçan'dan sonra üçüncü imza bu da yerli
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.