İmzadan sonra ortaya çıktı! İşte Mehmet Topal gerçekleri

Beşiktaş’ın önceki gün 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalattığı Mehmet Topal başarılarla dolu kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Medipol Başakşehir ’le de şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki deneyimli orta sahayı iki yıldır kadrosunda görmek istediği ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı hocanın, Mehmet Topal’ın kadro rotasyonunda kendilerine rahat hareket etme imkanı sağlayacağını söylediği belirlendi. Topal’ın transferinden memnuniyet duyan Sergen Yalçın’ın, “Önümüzdeki sezon yabancı sayısı düşüyor. Mehmet gibi çok yönlü oyun cuların bize çok ciddi katkısı olacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu açıdan bakıldığında Kenan Karaman ve Salih Uçan gibi transferlerin de kadroda esneklik yaratma açısından önemli isimler olacağını aktaran Yalçın’ın, “Mehmet Topal’ın iyi bir hamle oyuncusu olarak kadroda yer alması bize büyük avantaj sağlayacak. Bazı futbolcuları dinlendirme, oyuncu değişikliklerinde yerli futbolcuların yerine girme, ayrıca Şampiyonlar Ligi ’nin de olduğu bir sezonda yorgunluktan kaynaklanan sıkıntıları çözme anlamında Mehmet Topal bize çok yardımcı olacak” diye konuştuğu bildirildi.

‘Gençler için örnek’



Beşiktaş’ın teknik patronu, Mehmet Topal’ın genç oyuncular için örnek bir isim olduğunun da altını çizdi. Yalçın’ın, “Mehmet Topal gibi isimler kadro derinliği içerisinde olmalı. Bunun yanında ilk 11’de maça başlayacak kalitede ve tecrübede bir futbolcu. Oyun şablonumuzda taktik açıdandan da bizim sistemimize çok uyan bir profil. Zaten transferin mali kısmı ortada. Gençlere örnek olma açısından da önemli bir isim” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

‘Hocamı emeği büyük’

