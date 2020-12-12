İmzalar atılıyor! Süper Lig devlerine 10 yıl müjdesi...

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'da borç yapılandırılmasıyla ilgili yeni anlaşmada geri ödeme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi - 11:16 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 11:39
İLGİLİ HABERLER
Hatayspor - Fatih Karagümrük (CANLI) Ali Şen: Fenerbahçe, bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Mesut Özil'e 3 takımdan teklif! Fenerbahçe... Kasımpaşa 3-2 Denizlispor Beşiktaş'ta 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ekonomik sıkıntılarla uzun süredir yoğun mücadele veren kulüplerin, Türk futbolunun kurtuluşu olarak gördükleri yapılandırma anlaşmalarında artık sona gelindi.
 
Geçtiğimiz yıl Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın şartlarının değiştirilmesi için bir süredir görüşmeler yürütülüyordu. Son yapılan toplantılarda anlaşmaya varılmasıyla 4 Büyükler'den teker teker genel kurul çağrıları gelmeye başladı (14 Aralık Galatasaray, 23 Aralık Beşiktaş, 25 Aralık Fenerbahçe, 6 Ocak Trabzonspor).
 
İLK İMZALAR 25 EYLÜL'DE ATILDI
Dört Büyükler'in yaptığı genel kurul çağrılarında aynı gündem maddesi yer alıyor. 25 Eylül'de imzalandığı belirtilen niyet mektubu çerçevesinde kulüplerin yapacağı "Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri" anlaşmasının şartları müzakere edilecek. Kulüplerin borçlarının yapılandırma şartları, anlaşma detayları genel kurul üyelerine de aktarılacak ve ardından imza için onay oylaması yapılacak.
 
BORÇ 10 YILA YAYILACAK
Bu yılın ve gelecek yılların bütçelerinin de onaya sunulacağı genel kurullar sonrası, Bankalar Konsorsiyumu ile masaya oturacak olan kulüpler daha önce vardığı prensip anlaşmasını imzaya dökecek. Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma neticesinde daha önce gizlilik olduğu gerekçesiyle açıklanmayan anlaşmalar bu kez net bir şekilde açıklanacak. Anlaşma iki yılı ödemesiz olmak üzere 5 yıllık iken, bu kez borçların 10 yıla yayılacağı kaydedildi.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: süper lig imza galatasaray fenerbahçe beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Pablo Martin Batalla takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi! Pablo Martin Batalla takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi!
Lazio'da Vedat Muriqi için şok sözler! Lazio'da Vedat Muriqi için şok sözler! Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! Bu takas dünya futbolunu sarsacak... Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! Bu takas dünya futbolunu sarsacak... Mesut Özil için flaş gelişme! 'Git özür dile!'Mesut Özil için flaş gelişme! 'Git özür dile!'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.