İmzaların neden atılmadığı ortaya çıktı! Şaşırtan talep

Ahmet Nur Çebi tarafından 3 yıllık kontrat yapılmak istenen Sergen Yalçın'ı 1 yıllık sözleşme istediği ortaya çıktı.

07 Haziran 2021 Pazartesi - 14:06
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Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planlıyor.
 
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratı sona erdi.
 
Siyah beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi.
 
Sergen Yalçın'ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor.
 
Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak.
 
Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor. (NTV Spor)

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Etiketler: sergen yalçın ahmet nur çebi beşiktaş
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