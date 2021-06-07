İmzaların neden atılmadığı ortaya çıktı! Şaşırtan talep

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planlıyor.

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratı sona erdi.

Siyah beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi.

Sergen Yalçın'ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor.

Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak.