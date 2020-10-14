İnanılmaz program! Bir gün maç 2 gün tatil

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Roma'daki antrenman programı hayrete düşürdü.

14 Ekim 2020 Çarşamba - 8:02
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Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğunu en son teknik direktör Erol Bulut açıkladı. Ancak daha önce Van Persie'de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe, bu oyuncu için temkinli. Öyle ki sözleşmesi de sakatlık riski göze alınarak yapıldı. Arjantinli oyuncunun sorununun aşil tendonunda olduğu ve Roma'da da buna uygun antrenman programı uygulandığı öğrenildi.
 
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI
 
32 yaşındaki sol kanat; koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşadığı için haftada en az iki kez dinlendiriliyordu. Bacağında güç kaybı hissi yaşadığından kendisine farklı güçlendirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğu için farklı bir beslenme programı uygulanıyordu.
 
İSTANBUL DERBİSİ ÜLKER STADI'NDA
 
İKI İstanbul ekibi Karagümrük ve Kasımpaşa'nın ligin 5. haftasındaki maçına Fenerbahçe Ülker Stadı ev sahipliği yapacak. Karagümrük rakiplerini Olimpiyat Stadı'nda ağırlıyordu ancak TFF tarafından bakıma alındığı için 18 Ekim'deki mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. F.Bahçe o hafta İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: perotti fenerbahçe
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