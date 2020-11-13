İnanılmaz rakam! 42 sayı fark

Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Barcelona'ya 97-55 kaybetti.

13 Kasım 2020 Cuma - 8:26 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 10:36
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya 97-55 yenildi. 
 
Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti. 
 

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı. 
 
Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 
 
Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı. Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.
 

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Etiketler: fenerbahçe beko barcelona
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