İnanılmaz rakam! 90 milyon TL'lik borç çıktı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamasına rağmen önce Fenerbahçe'ye takılan, ardından Rangers'a elenen Galatasaray 'ın dün akşam Kasımpaşa karşısında bir mağlubiyet daha alması başta teknik heyet ve yönetimi karıştırdı.



ABDURRAHİM ALBAYRAK İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI





10 MİLYON EURO BORÇ İDDİASI Hemen hemen her maçtan sonra basın mensupları karşısında bir türlü gerçekleştirilemeyen transferler hakkında topu yönetime atan Fatih Terim 'in Kasımpaşa maçının ardından 'görevimin başındayım' mesajını vermesi dikkatlerden kaçmazken Abdurrahim Albayrak hakkında 'istifa etti' iddiası Galatasaray'ı karıştırdı. Abdurrahim Albayrak çıkan istifa haberlerini yalanladı.

Dursun Özbek döneminden beri ünlü menajer William D'Avilla ile çalışan Galatasaray'ın DW Sports'a 10 milyon euro'ya yakın borcunun olduğu iddia edildi. Ndiaye, Garry Rodrigues, Kostas Mitroğlou, Emre Kılınç, Etebo, Emre Mor ve Onyekuru'da sarı kırmızılı kulübün temsilciliğini yapan D'Avilla'nın astronomik rakamı tahsil etmek için yöneticilerle görüşme yaptığı kaydedilirken, Abdurrahim Albayrak'ın 10 milyon euro'luk meblağı taksitler halinde ödemeyi taahhüt ettiği öne sürüldü.

Transferde satmadan alamayan Galatasaray bu sezon kadrosuna gerekli takviyeleri yapamazken Belhanda, Babel, Feghouli gibi yıldızların elde kalması Fatih Terim'i çıkmaza sürükledi...