İnanılmaz tablo! Falcao'nun maaşına 7 futbolcu...

Galatasaray’ın Hatay spor’u 2-1’le geçen on birindeki 7 ismin yıllık kazancının toplamı Radamel Falcao’nun yanına bile yaklaşmadı. Kazanan takımın maliyeti, Kolombiyalı forvetin 5 milyon euroyu aşan bir yıllık maliyetinin çok altında...

Galatasaray yaptığı transferlerle bir taraftan gençleşip yenilenirken diğer taraftan da mali yönden önemli bir noktaya geldi. Gerekirse yüksek bonservis ödenip düşük maaş politikasına geçen sarı-kırmızılarda önceki gün Hatayspor ’a karşı sahaya çıkan 11’deki 7 futbolcunun 1 yıllık toplam maliyetinin bir Falcao etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemdeki hamlelerle takım bütçesinin de 40 milyon euro seviyesine çekilmesi için önemli bir adım atıldı. Galatasaray ’da yıllık ücretlerin düşük tutulmasının ilerde bu futbolcuların elden çıkarılması için önemi bir fırsat olacağı da belirtildi.

İşte Hatay maçında sahaya çıkan ve toplamda 4.4 milyon euroyu bulan oyuncuların yıllık kazancı:

- Sacha Boey: 1 milyon euroya transfer edilen Fransız sağ bek 400 bin euro alıyor.

- Victor Nelsson: 7 milyon milyon euroya gelen Danimarkalı stoper 800 bin euroya oynuyor.

- Taylan Antalyalı: 2.5 milyon lira (yaklaşık 250 bin euro) alıyor.

- Berkan Kutlu: 7.5 milyon lira (yaklaşık 750 bin euro)

- Alexandru Cicaldau: 6.5 milyon euroya alınan Rumen futbolcu yıllık 1.1 milyon euro alıyor.

- Kerem Aktürkoğlu: Yıllık 900 bin liraya (90 bin euro) oynuyor.