İnanılmaz teklif! Mesut da şaşırdı

Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mesut Özil'e 20 milyon euro'luk teklif geldi.

12 Ekim 2020 Pazartesi - 10:12
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Arsenal'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan Mesut Özil'e flaş bir teklif geldi.
 
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.
 
TEKLİF 20 MİLYON
 
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Türk asıllı Alman oyuncuya senelik 20 milyon euro ücret teklif etti. Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.
 
Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon euro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
 

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Etiketler: mesut özil arsenal
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