İnanılmaz teklif! Mesut da şaşırdı

Arsenal'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan Mesut Özil'e flaş bir teklif geldi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

TEKLİF 20 MİLYON

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Türk asıllı Alman oyuncuya senelik 20 milyon euro ücret teklif etti. Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.