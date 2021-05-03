İnanılmaz transfer trafiği! İrfan Can Eğribayat Trabzonspor'a Volkan Babacan Göztepe'ye

Trabzonspor, Göztepe'nin yetenekli kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak üzere... Göztepe ise İrfan Can'dan boşalan kaleye ise Volkan Babacan'ı transfer edecek.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:40
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Sezonun bitimine iki hafta kalırken 2021/22 planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor'da kaleci transferi de gündemde...

Uğurcan Çakır için Avrupa'nın önemli kulüpleri nabız yoklarken bordo mavililer, bu oyuncunun satışı halinde kale için alternatiflerini belirledi.
 
Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe'deki başarılı performansıyla öne çıkan file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın ismini yönetime sundu. Göztepe 500 bin Euro bonservis ödeyerek Adanaspor'dan renklerine katıp 5 yıllık imza attırdığı İrfan Can'ın satışından önemli bir miktar gelir elde etmeyi planlarken bordo mavililer en makul şekilde bu transferi bitirme hedefinde.

 
Transfermarkt verilerine göre 2.8 milyon euro piyasa değeri olan İrfan Can'ın adı Genoa ve Galatasaray ile de anılmıştı. 1.93 cm boyunda ve 1998 doğumlu İrfan Can'ın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
 
Trabzonspor'da kale için bir diğer alternatif Mert Günok... 32 yaşındaki Mert'in Başakşehir'le sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor.
 
 İRFAN CAN GİDERSE BEDAVAYA VOLKAN BABACAN
 
Transferin gerçekleşmesi durumunda Göztepe, Volkan Babacan'ın transferini bitirmek için çaba sarf edecek.
 
İrfan Can'a olan ilginin artması ve bonservisiyle satış ihtimalinin kuvvetlenmesiyle beraber alternatif oyuncu arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, bu sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'ı bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

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Etiketler: irfan can eğribayat trabzonspor volkan babacan göztepe
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