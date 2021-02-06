İngiliz medyasından Falcao'ya büyük şok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir dönem Avrupa futbolunun en dikkat çekici transfer hamlelerine imza atmaktaydı. Yapılan transferler arasında büyük hayal kırıklığı yaratan isimler oldu. The Sun, başarısız isimlerden oluşturduğu ilk 11'de şimdilerde Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'ya da yer verdi.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Radamel Falcao, forma giydiği dönemde İngiliz basınını da pek memnun edemedi. 2015'te 7 milyon Euro'luk kiralama ücreti ile Chelsea kadrosuna katılan Falcao, geçirdiği bir sezonda 10 maça çıkarken sadece 1 gol atabilmişti.

The Sun'ın 11'inde ileri uçta Fernando Torres ve eski Fenerbahçeli Mateja Kezman ile kendisine yer verilen Falcao için, "Avrupa'da golcü bir forvet olmasına rağmen Falcao, Premier Lig'de devreye giremedi" ifadeleri kullanıldı.

Radamel Falcao'nun kapak fotoğrafı ile verilen Chelsea'nin başarısız 11'inde şu isimler yer aldı: