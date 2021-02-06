İngiliz medyasından Falcao'ya büyük şok!

Chelsea'nin başarısız olan futbolcuları arasında yer alan Falcao, İngiliz basını tarafından ele alınırken, listede Mateja Kezman'ın da ismine de yer verildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 8:15
İLGİLİ HABERLER
Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında yok St. Etienne'in Feghouli açıklaması ortalığı salladı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken Mesut Özil - Fatih Terim iddiası Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a 2 müjdeli haber geldi Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir dönem Avrupa futbolunun en dikkat çekici transfer hamlelerine imza atmaktaydı. Yapılan transferler arasında büyük hayal kırıklığı yaratan isimler oldu. The Sun, başarısız isimlerden oluşturduğu ilk 11'de şimdilerde Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'ya da yer verdi.
 
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Radamel Falcao, forma giydiği dönemde İngiliz basınını da pek memnun edemedi. 2015'te 7 milyon Euro'luk kiralama ücreti ile Chelsea kadrosuna katılan Falcao, geçirdiği bir sezonda 10 maça çıkarken sadece 1 gol atabilmişti.
 
The Sun'ın 11'inde ileri uçta Fernando Torres ve eski Fenerbahçeli Mateja Kezman ile kendisine yer verilen Falcao için, "Avrupa'da golcü bir forvet olmasına rağmen Falcao, Premier Lig'de devreye giremedi" ifadeleri kullanıldı.
 
Radamel Falcao'nun kapak fotoğrafı ile verilen Chelsea'nin başarısız 11'inde şu isimler yer aldı:
 
Ross Turnbull - Davide Zappacosta, Tal Ben Haim, Khalid Boulahrouz, Abdul Baba Rahman - Jiri Jarosik, Juan Sebastian Veron, Alexey Smertin - Radamel Falcao, Mateja Kezman, Fernando Torres

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao galatasaray chelsea
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dinamo Kiev Boupenza ile görüşmelere başladı! Dinamo Kiev Boupenza ile görüşmelere başladı!
Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Ali Koç'tan açıklama geldiLuiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Ali Koç'tan açıklama geldi Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır! Fatih Terim'den büyük sürprizGalatasaray Fenerbahçe derbisine hazır! Fatih Terim'den büyük sürpriz Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in paylaşımı olay oldu!Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in paylaşımı olay oldu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.