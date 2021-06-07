İngiliz takımları demişlerdi! Larin için 2 Rus devi devrede

Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu.

Görüşmeler başladı

Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova 'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.

11 milyon Euro

Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.

Teklif reddedilmişti

Bilindiği üzere oyuncuya ocak ayı transfer döneminde bir İngiliz takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.

Bu sezonki performansı