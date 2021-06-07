İngiliz takımları demişlerdi! Larin için 2 Rus devi devrede

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin için CSKA Mokosva ve Spartak Moskova devreye girdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi - 9:39
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Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu.
 
Görüşmeler başladı
 
Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.
 
11 milyon Euro
 
Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.
 
Teklif reddedilmişti
 
Bilindiği üzere oyuncuya ocak ayı transfer döneminde bir İngiliz takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.
 
Bu sezonki performansı
 
Siyah-beyazlı takımla bu sezon 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asist kaydetti.

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Etiketler: larin beşiktaş cska moskova spartak moskova
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