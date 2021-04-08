İngilizler Cengiz Ünder'in yeni adresini açıkladı

Leicester City'de kiralık olarak oynayan Cengiz Ünder sezon biter bitmez Roma'ya geri dönecek.

08 Nisan 2021 Perşembe - 11:00
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Telegraph gazetesi muhabiri John Percy, sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan milli futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibine geri döneceğini aktardı.
 
Leicester City oyuncuyu 20 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı ancak İngiliz ekibi bu opsiyonu kullanmayacak.
 
Sakatlık problemleri nedeniyle bu sezon birçok maçı kaçıran Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve 2 gol atıp 3 asist yaptı. Milli futbolcunun İtalyan ekibi Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Etiketler: cengiz ünder roma
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