İngilizler Diagne için çıldırıyor! 'Bize gel'

WBA taraftarlarının Diagne çılgınlığı dikkat çekti. İngilizler tecrübeli golcüyü takımlarında görmek istiyorlar...

31 Ekim 2021 Pazar - 11:04
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West Bromwich taraftarı, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin, ocak ayında kiralanmasını, sezon sonunda ise satın alınmasını istedi. Diagne'nin satın alma opsiyonu elinde olmasına karşın West Bromwich, geçen sezon Championship'e düşmesi nedeniyle bu hakkını kullanmamıştı.
 
İŞTE WEST BROMWICH TARAFTARLARININ DIAGNE MESAJLARINDAN BAZILARI:
 
Onu getirin beyler! Diagne uygun bir hedef adamla gerekeni yapar.
 
Eğer takımda kalabilseydi gerçek dışı işler olurdu. Coşardık. * Ne canavar! İleride onun gibi birine ihtiyacımız var.
 
Yeniden kazandırılsın takıma... Yeniden Premier League'de taşıyacaktır bizi...
 
Bu adamı seviyorum, tüm zamanların favorilerimden biri, uzun süredir burada olmamasına rağmen efsane bir isim, eve dönsün! (Akşam)

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Etiketler: diagne wba
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