İngilizlere göre Danny Rose Trabzonspor'da

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham'ın tecrübeli sol beki Danny Rose Trabzonspor'la anlaşmaya vardı.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 10:39
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Kadrosunu Berat Ayberk Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı ile güçlendiren Trabzonspor, Tottenham forması giyen Danny Rose transferinde de mutlu sona çok yakın. 
 
Talksport'un özel haberine göre Trabzonspor, Rose ile anlaşma sağladı. Haberde Trabzonspor'un Danny Rose'a 3.5 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Kontratı sezon sonunda bitecek Danny Rose, Tottenham'dan yıllık 2.4 milyon sterlin kazanıyor.
 
Danny Rose ile West Bromwich'in de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun yurtdışına çıkmak istediği iddia edildi. Haberde Trabzonspor'un Chelsea'den Baker, Stoke City'den Afobe ve geçtiğimiz sezon Danny Sturridge gibi isimleri kadrosuna kattığı belirtildi.

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Etiketler: Danny Rose trabzonspor
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