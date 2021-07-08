İngiltere - Danimarka: 2-1

EURO 2020'de yarı final maçında Wembley Stadyumu'nda İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken uzatma devresinde golü bulan İngiltere 2-1 ile adını finale yazdırdı. EURO 2020'de finalin adı İngiltere ve İtalya oldu.

08 Temmuz 2021 Perşembe - 0:50
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EURO 2020'de yarı final maçında Wembley Stadyumu'nda İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan İngiltere adını finale yazdırdı.
 
İngiltere'nin gollerini 39. dakikada Kjaer kendi kalesine ve 104. dakikada Kane attı. Danimarka'nın golünü ise 30. dakikada Damsgaard kaydetti.
 
Penaltıyı kaçırdı ama...
Kane uzatmalarda penaltı atışından yararlanamadı fakat dönen topu ağlara gönderdi.
 
Bu sonuçla İngiltere İtalya ile finalde eşleşti.
 
İNGİLTERE-DANİMARKA: 2-1
 
 GOL: 30' Damsgaard (Danimarka) 39' Kjaer (K.K) 104' Harry Kane (İngiltere)

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