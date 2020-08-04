İngiltere'de önlemler arttırılıyor! Öksürene kırmızı kart...

İngiltere Futbol Federasyonu, corona virüs sebebiyle yeni bir uygulamayı da devreye sokacak. Buna göre hakemler, kendilerine ya da rakip oyuncuya bilerek öksüren futbolcuyu sarı ya da kırmızı kartla cezalandırabilecek.

04 Ağustos 2020 Salı - 10:55 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 11:43
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, elbette hayatımızdaki her şeyi değiştirdi. Yeni kurallar, sosyal mesafe, hijyen ve maske derken, futbolda da bir dizi önlem alındı. Oyun kurallarında kenardaki futbolcuların ve hocaların maske takmaları zorunlu hale gelirken, salgın elbette oyun kurallarına da direkt etkide bulundu. Dünyada futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere’de Futbol Federasyonu, gelecek sezon için corona virüs salgınını da unutmayarak önemli bir uygulamayı devreye sokacak. Buna göre hakemin ya da rakibin yüzüne doğru bilerek öksüren bir oyuncuya hakem kart gösterebilecek.
 
Maç öncesi hakem uyaracak
 
Burada kararın şekli; hakemin yorumuna bırakılacak ve gerekmesi durumunda söz konusu oyuncuya uyarının yanı sıra sarı ya da kırmızı kart verilebilecek. Ancak burada unutulmaması gereken bir ayrıntı olacak. Hakem, karşılaşma öncesinde oyuncuları, öksürük ve buna benzer eylemleri yapmamaları konusunda uyarıda bulunacak. Eskiden olduğu gibi saha içinde yere tükürülmemesi de bu kapsamda yer alacak. Buna rağmen kurala aldırış etmeyen ve bu eylemi yapanlar, kartla cezalandırılacak.
 

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