İngiltere - İskoçya maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Turnuvaya 1-0'lık Hırvatistan galibiyetiyle başlayan İngiltere , otoriteler tarafından "beklentilerin altında kaldı" şeklinde yorumlandı. Harry Maguire iyileşti ve maç kadrosunda olacak ancak TD Gareth Southgate'in stoper ikilisini bir kez daha "John Stones & Tyrone Mings" olarak yapması bekleniyor. Sağ bekte Kyle Walker, sol bekte orijinal yeri olmamasına rağmen Kieran Trippier izlemiştik. Southgate aynı tercihle devam eder mi, yoksa Luke Shaw'ı oynatır mı maç saati öğreneceğiz. Jordan Henderson'ın yokluğunda "Kalvin Phillips & Declan Rice" ikilisi orta sahayı taşımaya devam edecektir. Hücumda üretken bir Hırvatistan maçı geçiremedikleri için Jack Grealish hamlesi görebiliriz. EURO 96'da Paul Gascoigne sarı saçlarıyla İskoçya'yı yıkan adam olmuştu. Phil Foden saçları sarartı ama performans olarak da onun izinden gelebilecek mi merak konusu...

Hampden Park'ta beklenmedik bir Çekya yenilgisi alarak moralleri bozulan İskoçlar'da, sevindirici haber Kieran Tierney'den geldi. Arsenal 'da oynayan 24 yaşındaki oyuncu tedbir amaçlı dinlendirilmişti, İngiltere karşısında "oynamaya hazır" olduğu açıklandı. TD Steve Clarke hem Tierney'den hem de Andy Robertson'dan faydalanmak için uyguladığı 5-3-2 sistemini Tierney'nin yokluğunda efektif kullanamadı. İlerideki ikilinin de Hırvatistan karşısında "Che Adams & Lyndon Dykes" olması bekleniyordu ama sürpriz bir kararla Adams kenarda bekleyince İskoçya da İngilizler gibi beklentilerin altında bir turnuva açılışı yaptı. İskoçya adına EURO 2020'ye devam edebilmek için kritik önem taşıyan bu maç öncesinde cevaplanması gereken birçok soru var.

1, Tierney gerçekten hazır mı?

2, sağ kanatta Stephen O'Donnell ısrarı devam edecek mi yoksa James Forrest ya da Nathan Patterson denenir mi?

3, kaçırdığı goller sonrası morali bozulan Dykes kesik yiyecek mi? Kevin Nisbet oynar mı?

4, orta alana bir şekilde Billy Gilmour monte edilecek mi? Edilirse Scott McTominay stopere mi geçecek?

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 7 maçını kazandı ve bu 7 maçın 6'sında gol yemedi! (7 maç - 16 gol)

- İskoçya'nın son 12 maçının 9'u "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasındaki son maç bundan 4 yıl 7 gün önceydi; Hampden Park'ta Leigh Griffiths'in 87 ve 90'da serbest vuruşlardan attığı 2 gol ile İskoçya tam kazanıyorum derken Harry Kane, İngiltere adına 90+3'te skoru 2-2 yapmıştı.

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