İngiltere - Polonya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

31 Mart 2021 Çarşamba - 10:35
| Son Güncelleme : 31 03 2021 - 10:45
San Marino ve Arnavutluk
engellerini zorlanmadan geçen İngiltere
'de Bukayo Saka ve Marcus Rashford sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Jack Grealish ve Jadon Sancho da ilk açıklanan kadroda yer almıyordu. Bu eksiklere rağmen TD Gareth Southgate'in elinde çok geniş bir yelpaze var. Kanatlarda Manchester City'nin önemli yetenekleri Raheem Sterling ve Phil Foden'ı izleyeceğiz. Ortalarında da kaptan Harry Kane olacak. Tüm İngiltere, Nick Pope'u konuşuyor. Bugüne kadar 6 kez forma şansı buldu, hiçbirinde kalesinde gol görmedi. Son 2 maçta kalesine 1 şut bile isabet etmedi...
Macaristan deplasmanında 2 puan bırakıp Andorra'yı farklı geçen Polonya
'da 3 eksik var! Robert Lewandowski sakat, hücumda gözler "Arkadiusz Milik & Krzysztof Piatek" ikilisinde olacak. Kamil Piatkowski ve Grzegorz Krychowiak'ın da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için aday kadrodan çıkartıldılar. TD Paulo Sousa, orta alanda Krychowiak'ın yerine Rafal Augustyniak'a forma verip o bölgeyi Jakub Moder ve Kamil Jozwiak ile birlikte kalabalık tutmak isteyebilir. Piatkowski yerine de Kamil Glik'in yanında muhtemelen Jan Bednarek forma giyer.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İngiltere son 10 maçının 7'sini kazandı, bu 7 maçın 6'sında gol yemedi! (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)
- Polonya'nın son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.
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Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %46'lık kesim kritik eksikleri olan Polonya karşısında İngilizlere güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.