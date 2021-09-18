İngiltere Premier Lig'de ilginç pozisyon! Maçın önüne geçti, taraftarı kızdırdı!

İngiltere Premier Lig 'in 5. haftasında Newcastle United, sahasında Leeds United'ı konuk etti.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Newcastle United'ın golü 44. dakikada Allan Saint-Maximin'den gelirken, Leeds United'ın golünü 13. dakikada Raphinha kaydetti.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Mücadelenin 17. dakikasında Newcastle United'ta Joelinton rakipten kaptığı topla hızla kontra atağa çıkarken ilginç bir müdahaleye maruz kaldı. Leeds futbolcusu Raphinha, atağa çıkmak isteyen Joelinton'un şortundan çekerek rakibini durdurmaya çalıştı. Hakem Mike Dean pozisyona faul çalarken herhangi bir kart göstermemesi Newcastle taraftarlarını kızdırdı.

NEWCASTLE'DAN 5'TE 0

Ligdeki 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Newcastle United, bu sonuçla puanını 2'ye çıkararak 18. sırada yer aldı. Rakibi gibi bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Leeds United ise puanını 3'e yükselterek 16. sırada kendine yer buldu.