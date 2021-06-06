İngiltere - Romanya maçı Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Romanya son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım en son 20 Haziran 2000'de karşı karşıya geldi ve İngiltere Milli Takım TD Gareth Southgate o maçta sahadaydı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %24'lük kesim bazı önemli isimler riske edilmese bile kadro kalitesiyle İngiltere'yi Romanya karşısında ön planda tutmuş... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.