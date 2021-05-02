İnter'den Uğurcan Çakır'a transfer telefonu

Avrupa devi İnter, Uğurcan Çakır için transfer görüşmelerine başladı.

02 Mayıs 2021 Pazar - 12:06
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Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi takıma transfer olacağı ise belirsizliğini koruyor.
 
Bordo-mavili kulübün gelen teklifleri değerlendirmek için Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) bekleme kararı almasına rağmen İnter başta olmak üzere birçok kulübün yoğun ilgisi sürüyor.
 
İtalyan kulübü yetkilileri, başkan Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçerek Uğurcan Çakır'ı satıp satmama noktasındaki fikrini sordu. Başkan Ağaoğlu da gelebilecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti.
 
Bu arada İtalyan gazeteciler de Ağaoğlu'nu arayarak transfer iddiaları hakkında bilgi aldı.
 
Ağaoğlu, durumu doğrularken "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" diye cevap verdi.

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Etiketler: uğurcan çakır inter trabzonspor
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