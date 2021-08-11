İnter Edin Dzeko'nun işini bitirdi

Roma'dan ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko, İnter'le anlaşmak üzere.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:20
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Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye rekor paraya satmaya hazırlanan Inter'in santrafor alternatifi belli oldu.
 
Son şampiyon Inter, forvet bölgesindeki boşluğu doldurmak için Roma'nın kaptanı Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tüm anlaşmaların yapıldığı ve Bosna-Hersekli deneyimli golcünün hafta sonu gelmeden Milano şehrine giderek sağlık kontrollerine gireceği kaydedildi.
 
Lukaku'nun Londra'ya erkenden gittiği ve iki transferin de arka arkaya açıklanacağı İtalyan basını tarafından belirtiliyor.
 
Zeljeznjar'da futbola başlayan Edin Dzeko 2007 yılında başlayan Wolfsburg kariyeriyle dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında 37 milyona Manchester City ve 2015'te başlayan Roma macerasıyla golcülüğünü kanıtlayan Dzeko'nun İtalya Serie A'da 199 maçta 85 gol ve 39 asisti bulunuyor.

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Etiketler: inter roma dzeko
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