Inter Galatasaray'ın istediği Nainggolan için kararını verdi!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme, Inter'de forma giyen Nainggolan gelmişti. İtalya Serie A ekibi Belçikalı yıldızı kadroda tutmaya karar verdi. Galatasaray'la da herhangi bir görüşmenin yapılmadığı iddia edildi. İşte detaylar...

10 Eylül 2020 Perşembe - 9:58
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Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Radja Nainggolan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
 
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda.
 
Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun Cagliari'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz." dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi.
 
Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler." dedi.
 
 
 

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Etiketler: İnter Galatasaray Nainggolan
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