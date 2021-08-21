Inter-Genoa maçı canlı bahis ve canlı izle seçenekleriyle Misli.com'da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçını Inter, gol yemeden kazandı! (6 maç - 21 gol)

- Hakan Çalhanoğlu, Genoa'ya karşı oynadığı 8 maçın 7'sinde sahadan yenilmeden ayrıldı. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- Goran Pandev, Inter'e karşı 27 resmi maça çıktı ve 16'sında sahadan yenilgiyle ayrıldı. (Son galibiyet 17 Şubat 2018)

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İnter, geçtiğimiz sezonun başarılı aktörleri teknik adam Conte, Lukaku ve Hakimi gibi önemli oyuncularını kaybetti. İnzaghi ile yeni bir maceraya başlayan Inter, hazırlık maçlarında Conte’nin oyun felsefesinden vazgeçmemiş göründü. İnzaghi, hedefleri olan bir teknik adam ve İnter'de başarılı olmasını bekliyorum. Genoa, transferde tecrübeli oyunculara yönelmesine rağmen olması gereken kalitenin gerisinde. Sezon içinde sıkıntılı süreç yaşamalarını olağan karşılayacağım. Son şampiyon İnter, sezona galibiyetle başlayacaktır.