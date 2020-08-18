Inter - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 5 - 0

18 Ağustos 2020 Salı - 7:11
İtalya'nın dev takımı Inter, UEFA Avrupa
Ligi yarı final maçında Shakhtar Donetsk'i farklı mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan Antonio Conte'nin ekibi Lautaro Martinez ve Romelu Lukaku'nun ikişer gol attığı maçı 5-0 kazandı ve finalde Sevilla
'nın rakibi oldu
Inter böylece 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi
şampiyonu olduğu sezonun ardından ilk kez Avrupa Kupaları'nda finale kalmış oldu. Inter daha önce 4 kez o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda finale kalmış ve 3 kez bu kupayı müzesine götürmüştü. 1991, 1994, 1998 yıllarında UEFA Avrupa Ligi/UEFA Kupası kazanan Inter sadece 1997 yılında finalde kaybetmişti