İrfan Can'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran yanıt!

Dün akşam Trabzonspor'a attığı golle yıldızlaşan Oğulcan'ın paylaşımına yanıt veren İrfan Can sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

27 Aralık 2020 Pazar - 9:36
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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.
 
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan kaydetti. Karşılaşma sonrası, attığı golesevinirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Oğulcan Çağlayan'a sürpriz bir yorum geldi.
 
Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci, paylaşımın altına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.
 

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