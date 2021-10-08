İrfan Can Eğribayat transfer teklifleri aldı aklı karıştı

Özellikle Galatasaray maçında yediği hatalı golle tepki çeken İrfan Can Eğribayat için Göztepe harekete geçti.

08 Ekim 2021 Cuma - 11:10
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Göz-Göz'e geçen sezon TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan yedek kaleci olarak transfer edilmesine rağmen yabancı file bekçisi Megyeri'nin önünde henüz 22 yaşındayken eldivenleri devralan İrfan Can, bir daha çıkarmadı. Performansıyla adı Galatasaray başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılan genç kaleci, bu sezona iyi başladıktan sonra kabus yaşadı.
 
Göz-Göz'ün bu sezon oynanan 8 maçta ilk ve tek galibiyetini aldığı 12 Eylül'deki Medipol Başakşehir sınavında takımı mağlup durumdayken karşı karşıya pozisyonda yüzde yüzlük golleri önleyen İrfan Can, Galatasaray'la 26 Eylül'de deplasmanda yapılan maçta ise bu kez takımı öndeyken 2 hatalı gol yedi. Genç eldiven, son GZT Giresunspor maçında da 0-0 eşitlik sürerken penaltıya neden olup golü kalesinde gördü. Oynanan 8 maçın tamamında 90 dakika kaleyi koruyan file bekçisinin maratonun kalan kısmında eski performansına dönmesi bekleniyor. Göztepe, milli ara sonrası 17 Ekim'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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Etiketler: irfan can eğribayat göztepe
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