İrfan Can Kahveci bir sonraki adresini açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum! Benim yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir, Fenerbahçe'de olduğum için söylemiyorum. Yan yana oynadığım futbolculardan yana çok şanslıyım. Mesut abi de hep beğendiğim ve takip ettiğim bir futbolcuydu. Şimdi beraber oynama fırsatı oldu. İnşallah buradan Avrupa 'ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabeyin sayesinde yapacağım."

"TRANSFER SÜRECİNDE HİÇ KONUŞMADIM"

"Ben transfer sürecinde hiç konuşmadım, açıklama yapmadım. Başakşehir 'in menfaatleri ve benim isteğim neyse onu yaptık. Sonucunda da Fenerbahçe'ye geldik. İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Fenerbahçe'de bunu bu sene yapabileceğimizi de düşünüyorum. Ben de hayalimdeki takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum"

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTEDİM AMA..."

"Başakşehir'den gitme düşüncem yoktu aslında sırf Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için Avrupa'da oynamak istedim. Avrupa olmadı, Fenerbahçe oldu."

"BU HAFTA SAHADA OLABİLİRİM"

"Fenerbahçe formasıyla sahada olursak bizim için hiçbir mevkiinin önemi yok. Yeter ki o efsane çubuklu formamızın hakkını verelim. Şu an hazırım. Hocamız şans verirse bu hafta sahada olabilirim."