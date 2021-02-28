İrfan Can Kahveci'den Caner Erkin paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçına saatler kala sürpriz bir Caner Erkin paylaşımı yaptı. Yetenekli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut tarafından Trabzonspor mücadelesinin kadrosuna alınmayan Caner Erkin ile birlikte kahve içerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

28 Şubat 2021 Pazar - 12:08 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 12:15
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tecrübeli sol bek Caner Erkin'in teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kritik Trabzonspor mücadelesinin kadrosuna alınmamasının yankıları sürüyor.
 
Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci ile Sadık Çiftpınar, Trabzonspor kafilesine dahil edilmezken; bu isimlerin yanı sıra herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmayan Caner Erkin'in de kadro dışı kalması dikkatleri çekmişti.
 
CANER ERKİN'DEN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM
 
Teknik direktör Erol Bulut'un tercihi doğrultusunda Trabzon'a götürülmeyen Caner Erkin, söz konusu kararın resmen açıklanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaşmıştı.
 
İRFAN CAN KAHVECİ'DEN CANER ERKİN PAYLAŞIMI
 
Caner Erkin'in söz konusu paylaşımı çok konuşulurken sabah saatlerinde takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de sürpriz bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi, takım arkadaşı Caner Erkin ile birlikte tesislerde kahve içtiği bir pozu kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
 
Trabzonspor maçına saatler kala İrfan Can Kahveci'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyada ses getirdi.
 

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Etiketler: Fenerbahçe Caner Erkin İrfan Can Kahveci
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