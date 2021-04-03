İrfan Can Kahveci'den Levent Şahin'e gönderme!

Süper Lig'de Hatay spor ile karşı karşıya gelen Galatasaray 'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli irfan Can Kahveci'nin düğününü kast eden Şahin, "Milli takım arası bizim için pek iyi geçmedi. İki futbolcumuzu düğüne, dolayısıyla Covid'e verdik. Bu kadro bugünkü maç için tercih edilen arkadaşlarımız. Ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

İRFAN CAN'DAN HAMLE

İrfan Can Kahveci maç sonunda Yalçın Ayhan'ın mesajını beğendi. Ayhan'ın mesajında "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci’nin düğünü.." ifadeleri yer aldı.