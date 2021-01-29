İrfan Can Kahveci'den Okan Buruk için veda paylaşımı!

Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Başakşehir ile görüşme halinde olduğu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

29 Ocak 2021 Cuma - 21:47
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Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu İrfan Can Kahveci, takımdan ayrılan Okan Buruk hakkında paylaşımda bulundu.
 
Sosyal medya hesabından eski teknik direktörü Okan Buruk için paylaşımda bulunan İrfan Can Kahveci şu sözleri yazdı;
 
''İlk günden bu güne kazanma arzunuz ve çalışma azminiz bize birçok şey kattı. Birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kupa, ilk Şampiyonlar Ligi grupları ve birçok anı.. Şampiyon takımın şampiyon hocası; kariyerinde nice yeni başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Yaşattığınız anılar ve tüm emekleriniz için teşekkürler hocam!''
 
Okan Buruk ile Başakşehir'in şampiyonluk kutlamasından bir fotoğrafını kullanan İrfan Can'ın bu paylaşımına kısa süre içinde oldukça beğeni geldi.

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