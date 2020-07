İrfan Can Kahveci'den son dakika transfer açıklaması

Medipol Başakşehir 'in şampiyonluk kutlamalarının ardından turuncu lacivertli ekibin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun rüya gibi olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, "Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla" dedi.