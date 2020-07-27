İrfan Can Kahveci'den son dakika transfer açıklaması

Hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili konuşan Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, “İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. Bana daha çok uygun olan bir lig diye düşünüyorum İspanya Ligi’ni. Gönlüm oradan yana” dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:26
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Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarının ardından turuncu lacivertli ekibin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun rüya gibi olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, "Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla" dedi.
 
'Benim gönlüm İspanya’dan yana'
 
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kendisiyle ilgilenmesine değinen Kahveci, "Şu an bizim Avrupa maçlarımız var, onlara konsantreyim. Hiç konuşmadık bunları. İnşallah bu maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz ve teklifler varsa ona göre konuşuruz. Evet benim gönlüm İspanya’dan yana. Bana daha çok uygun olan lig İspanya Ligi" diyerek sözlerini noktaladı.
 
 

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