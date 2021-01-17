İrfan Can Kahveci'nin Fatih Terim hamlesi sosyal medyayı yıktı

17 Ocak 2021 Pazar - 9:42
Galatasaray'ın transfer listesinde olan olan Başakşehir
'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'i takip etmeye başladı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini açıklamıştı. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de İrfan Can'ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.
Galatasaray teklife satış maddesini ekledi
Trt Spor'un haberine göre; Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için girişimlerini hızlandırdı. İlk teklife Başakşehir tarafından sıcak bakılmadı. Galatasaray bunun üzerine sonraki satıştan %50 pay maddesini teklife ilave etti. Görüşmeler sürüyor.