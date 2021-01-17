İrfan Can Kahveci'nin Fatih Terim hamlesi sosyal medyayı yıktı

Galatasaray teklife satış maddesini ekledi



Trt Spor'un haberine göre; Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için girişimlerini hızlandırdı. İlk teklife Başakşehir tarafından sıcak bakılmadı. Galatasaray bunun üzerine sonraki satıştan %50 pay maddesini teklife ilave etti. Görüşmeler sürüyor.