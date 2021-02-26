İrfan Can Kahveci Trabzonspor'a hazır

26 Şubat 2021 Cuma - 8:52
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Samandıra
'da son dakika. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan İrfancan Kahveci, takıma katıldı, gözünü Trabzon
maçına dikti. İrfan, bu karşılaşmada forma giymeyi çok istiyor. Son karar Erol Bulut
'un.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray
’a çalım atarak İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmıştı. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyun
cusu, Sarı-Lacivertliler’e sakat olarak gelmişti. İrfan Can, önceki gün takımla çalışmalara başladı. yıldız oyuncu dün ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Trabzon seyahati öncesi yapılacak son 2 idmandaki performansına göre İrfan?Can ile ilgili son karar verilecek. Ancak genç yıldızın zorlu maçta formak giymek istediğini Erol?bulut’a ilettiği ve hocasıyla yaptığı görüşmede, “Bu kritik maçta ben de görev almak istiyorum” dediği öğrenildi. Trabzon’a götürülmesi halinde İrfan?Can’ın son yarım saatte oyun dahil olması muhtemel.