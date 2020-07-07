İrfan Can Kahveci transferi açıkladı

Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda Avrupa 'ya transfer olmak istediğini belirtti.

Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çşizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum. Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.