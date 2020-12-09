Irkçılık skandalından sonra UEFA'dan açıklama: Soruşturma kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalından sonra harekete geçti. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 8:19
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UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.
 
 
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sonrası müsabaka ertesi güne ertelenmişti. UEFA da konuyla ilgili açıklama yaptı.
 
 
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, Paris Saint Germain ile İstanbul Başakşehir arasında bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbol içinde yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.
 
 
 
 

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Etiketler: şampiyonlar ligi UEFA ırkçılık webo PSG Başakşehir
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