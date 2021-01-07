İsmail Aissati Adana Demirspor'da

07 Ocak 2021 Perşembe - 13:34
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig ekibi Denizlispor
ile yollarını ayıran 32 yaşındaki İsmail Aissati'nin yeni takımı belli oldu.
Skorer'den Nergis Aşkın'ın özel haberine göre Faslı yıldız Aissati'nin yeni takımı TFF 1. Lig ekiplerinden Adana
Demirspor oldu. Adana temsilcisi ile 1.5 yıllığına anlaşan Faslı yıldız bugün şehre geldi.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor
Aissati ile resmi açıklamayı gün içerisinde yapacak.