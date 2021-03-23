İsmail Kartal resmen Erzurumspor'da

Erzurumspor İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

23 Mart 2021 Salı - 14:11
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Yeni hoca arayışlarına giren BB Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. İsmail Kartal'ın gün içerisinde Erzurum'da olması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.
 
Düşme hattından kurtulamıyor
 
Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.

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Etiketler: ismail kartal erzurumspor
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