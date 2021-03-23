İsmail Kartal resmen Erzurumspor'da

23 Mart 2021 Salı - 14:11
Yeni hoca arayışlarına giren BB Erzurum
spor, en son Konyaspor
'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal
ile anlaşmaya vardı. İsmail Kartal'ın gün içerisinde Erzurum'da olması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.
Düşme hattından kurtulamıyor
Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor
ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor
deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.