İsmail Koç ile Ali Gürbüz finalde karşı karşıya gelecek

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenen İsmail Koç ile Ali Gürbüz, başpehlivanlık için finalde karşı karşıya gelecek.

11 Temmuz 2021 Pazar - 18:04
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Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden organizasyonda, baş boyunda yarı final maçları, çekilen kuranın ardından yapıldı.
 
"Erken final" dedirten kurada Ali Gürbüz ile Orhan Okulu eşleşirken, diğer yarı final mücadelesinde İsmail Koç ile Faruk Akkoyun karşılaştı.
 
Kol bağlayan pehlivanlar tribünleri selamladı, peşrevleriyle seyirciyi coşturdu ardından güreşe başladı.
 
İki Antalyalı başpehlivanın güreşi Ali Gürbüz'ün Orhan Okulu'ya sert el enseleriyle başladı. Orhan Okulu rakibinin kasnağına çalıştı, Ali Gürbüz ise uzun boy avantajıyla rakibinin oyun kurmasına izin vermedi. Pasif güreştikleri için her iki pehlivan da ihtar aldı. Her iki pehlivan, puan alanın kazanacağı bölüme geçilmesi için birbirini tarttı, heyecan oluşturacak çok fazla pozisyon yaşanmadı. 40 dakikalık normal sürede kazanan çıkmayınca, puanlama devresine geçildi. Bu devre de bir iki atak haricinde pasif geçti. Müsabakanın 70. dakikasında Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu'yu açık düşürerek yendi ve adını finale yazdırdı.
 
Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç ile Faruk Akkoyun arasındaki güreşte ise İsmail Koç'un daha aktif olduğu görüldü. İsmail Koç, tırpanları ve sürmeyle rakibini yormaya çalıştı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Faruk Akkoyun'a iki ihtar verildi. İsmail Koç, rakibinin oyun kurarken boşluğundan yararlandı, rakibini sırt aşağı yendi ve finale çıktı. Müsabaka 20 dakikada tamamlandı.
 
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali, İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasında yapılacak.

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Etiketler: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri İsmail Koç Ali Gürbüz
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