İsmail Köybaşı'ndan sonra bir sol bek daha

İsmail Köybaşı'na imza attıran Trabzonspor, Umut Meraş'ı da transfer ederek sol bek bölgesini kapatacak.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:48
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İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan Trabzonspor, sol bekte alternatifi çoğaltmak için menajer değişikliğine giden Umut Meraş ile de yeniden görüşmelere başladı.
 
Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.
 
Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile konuştuktan sonra yeni görüşme talebini kabul etti.
 
25 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Fransa 2. Lig ekibi La Havre de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı. (Sabah)

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Etiketler: umut meraş trabzonspor
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