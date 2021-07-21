İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

Marlon'la yollarını ayırdıktan sonra sol bek arayışlarına başlayan Trabzonspor , İsmail Köybaşı'nı renklerine kattı. Bordo-mavili kulüp, deneyimli sol bek ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır



Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...

BEŞİKTAŞ'TA VE F.BAHÇE'DE FORMA GİYDİ