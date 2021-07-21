İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 14:36 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 15:15
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Marlon'la yollarını ayırdıktan sonra sol bek arayışlarına başlayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nı renklerine kattı. Bordo-mavili kulüp, deneyimli sol bek ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
 
İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA;
 
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır
 
Anlaşmaya göre oyuncuya;
 
2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
 
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.
 
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...
 
BEŞİKTAŞ'TA VE F.BAHÇE'DE FORMA GİYDİ
 
Gaziantepspor'da yıldızı parlayan sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Granada oynayan tecrübeli futbolcu geçen sezon Çaykur Rizespor formasını giymişti. İsmail Köybaşı Karadeniz ekibinde 20 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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Etiketler: ismail köybaşı trabzonspor
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