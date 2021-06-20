İspanya 1-1 Polonya

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu ikinci maçında İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

20 Haziran 2021 Pazar - 0:12
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Sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkan İspanyollar, maçtaki gol perdesini 25'te Morata ile açtı. Polonya, İspanya'nın golüne 54'te Lewandowski ile karşılık verdi ve ekipler mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.
 
İspanya'da Gerard Moreno, penaltıdan faydalanamadı.
 
Henüz galibiyeti bulunmayan İspanya, 2 maçta aldığı 2 beraberlikle üçüncü sırada yer aldı. Polonya ise 1 puanla son sırada yer aldı.
 
İspanya, grubun son maçın 3 puanla ikinci sırada bulunan Slovakya ile karşılaşacak. Polonya ise İsveç'le mücadele edecek.
 
İspanya: Simon, Torres, Alba, Laporte, Llorente, Koke, Rodri, Pedri, Morata, Moreno, Olmo.
 
Polonya: Szczesny, Bednarek, Glik, Bereszynski, Puchacz, Klich, Moder, Zielinski, Jozwiak, Swiderski, Lewandowski.

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