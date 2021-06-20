İspanya 1-1 Polonya

20 Haziran 2021 Pazar - 0:12
Sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkan İspanyollar, maçtaki gol perdesini 25'te Morata ile açtı. Polonya
, İspanya
'nın golüne 54'te Lewandowski ile karşılık verdi ve ekipler mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.
İspanya'da Gerard Moreno, penaltıdan faydalanamadı.
Henüz galibiyeti bulunmayan İspanya, 2 maçta aldığı 2 beraberlikle üçüncü sırada yer aldı. Polonya ise 1 puanla son sırada yer aldı.
İspanya, grubun son maçın 3 puanla ikinci sırada bulunan Slovakya
ile karşılaşacak. Polonya ise İsveç'le mücadele edecek.
İspanya: Simon, Torres, Alba, Laporte, Llorente, Koke, Rodri, Pedri, Morata, Moreno, Olmo.
Polonya: Szczesny, Bednarek, Glik, Bereszynski, Puchacz, Klich, Moder, Zielinski, Jozwiak, Swiderski, Lewandowski.