İspanya EURO 2020 kadrosunu açıkladı! Sergio Ramos depremi

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Real Madrid 'in savunmacısı Sergio Ramos'u EURO 2020 kadrosuna almadı.

"Antrenman eksiği var"

Konuyla ilgili açıklama yapan İspanyol teknik adam “Sergio Ramos bu sezon çok fazla maça çıkamadı ve antrenman eksiği var. Dün gece onu aradığımda, ona da bunu söyledim. Bu kararı almak zordu. Umarım eski seviyesine döner” diye konuştu.

İşte İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu:



