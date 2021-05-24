İspanya EURO 2020 kadrosunu açıkladı! Sergio Ramos depremi

EURO 2020 kadrosunu açıklayan İspanya Milli Takım hocası Luis Enrique, Real Madrid'in stoperi Sergio Ramos'u kafileye dahil etmedi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:11
İLGİLİ HABERLER
Bruno Peres ve Gervinho yarın özel uçakla Trabzon'da 4 büyükler durdu Başakşehir durmadı! Davide Santon yolda Yusuf Günay'dan flaş Klinsmann açıklaması Gaziantep FK'da görev değişikliği! Yeni başkan Cevdet Akınal oluyor Halil Dervişoğlu'nun bonservisi Galatasaray'ı şok etti

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Real Madrid'in savunmacısı Sergio Ramos'u EURO 2020 kadrosuna almadı.
 
"Antrenman eksiği var"
 
Konuyla ilgili açıklama yapan İspanyol teknik adam “Sergio Ramos bu sezon çok fazla maça çıkamadı ve antrenman eksiği var. Dün gece onu aradığımda, ona da bunu söyledim. Bu kararı almak zordu. Umarım eski seviyesine döner” diye konuştu.
 
Bu arada İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda Real Madrid’den futbolcu bulunmuyor.
 
İşte İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sergio ramos Luis Enrique ispanya milli takım
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
3 büyükler transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son gelişmeler... 3 büyükler transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son gelişmeler...
Ne eski hocası istedi ne de yenisi! Sörloth gelecek sezon yüzde 90 Beşiktaş'taNe eski hocası istedi ne de yenisi! Sörloth gelecek sezon yüzde 90 Beşiktaş'ta Galatasaray'a gün doğdu! Salih Uçan, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'dan sonra Kenan Karaman da bedavaya...Galatasaray'a gün doğdu! Salih Uçan, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'dan sonra Kenan Karaman da bedavaya... Fatih Terim'in transfer raporu ortaya çıktı! 7 futbolcunun gitmesini istemişFatih Terim'in transfer raporu ortaya çıktı! 7 futbolcunun gitmesini istemiş
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.