İspanya'nın Barcelona ve Almanya'nın Bayern Münih takımları, çeyrek final bileti aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

AA 09 Ağustos 2020 Pazar - 0:24
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, Anders Trondsen'i kadrosuna kattığını açıkladı! Trabzonspor'dan Rosenborglu Anders Trondsen için KAP bildirimi! Fenerbahçe Barış Sungur transferini açıkladı Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı! Juventus'ta Maurizio Sarri'yle yollar ayrıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu  rövanşları iki maçla tamamlandı.
 
İspanya'nın Barcelona ekibi, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında  İtalyan temsilcisi Napoli'yi sahasında ağırladı.
 
Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve iki kez penaltı noktasını gösterdiği  karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10. dakikada Clement Lenglet, 23.  dakikada Lionel Messi ve 45 1. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in attığı gollerle  3-1 öne kapadı. Konuk takımın tek golünü 45 5. dakikada penaltıdan Lorenzo  Insigne kaydetti.
 
İkinci yarıda skoru korumasını bilen ve sahadan 3-1 galip ayrılan  Barcelona, adını son sekiz takım arasına yazdırdı.
 
Gecenin diğer mücadelesinde ise Almanya'nın Bayern Münih takımı,  deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.
 
Robert Lewandowski'nin 10. dakikadaki penaltı golüyle perdeyi açan  Bayern Münih, 24. dakikada Ivan Perisic ile durumu 2-0 yaparken, 44. dakikada  Tammy Abraham farkı bire indiren golü attı ve karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi  takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
76. dakikada Corentin Tolisso, 83. dakikada da Robert Lewandowski ile  skor üretmeye devam eden Bayern Münih, sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atlayan  taraf oldu.
 
"Devler Ligi"nde çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı  tarihler şöyle:
12 Ağustos Çarşamba: Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
 
13 Ağustos Perşembe: Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
 
14 Ağustos Cuma: Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
 
15 Ağustos Cumartesi: Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon  (Fransa)
 
Organizasyon Portekiz'de devam edecek
Kovid-19 nedeniyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final,  yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.
 
8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23  Ağustos tarihlerinde yapılacak.
 
12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı  turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final  ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
 
Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor.  "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting  Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Barcelona Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Cüneyt Çakır
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin transfer listesi! 5 imza... Fenerbahçe'nin transfer listesi! 5 imza...
Fenerbahçe'den dünya yıldızı hamlesi! Fenerbahçe'den dünya yıldızı hamlesi! Fenerbahçe'nin efsanelerinden Erol Bulut açıklaması: Zorlanacaktır!Fenerbahçe'nin efsanelerinden Erol Bulut açıklaması: Zorlanacaktır! Erol Bulut'un Fenerbahçe taktiği belli oldu! Aykut Kocaman...Erol Bulut'un Fenerbahçe taktiği belli oldu! Aykut Kocaman...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.