İspanyollar duyurdu! Arda Turan Galatasaray'da!

Galatasaray'ın Arda Turan ile anlaşma yaptığı kaydedilirken, kazanacağı ücretin detayları İspanyol basınında yer aldı.

12 Temmuz 2020 Pazar - 22:22
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Galatasaray'da sezonun son bölümünde sahadaki sonuçlar can sıkarken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor ve uzun süredir geri dönmesi beklenen Arda Turan'ın da gelecek sezon kadroda olması bekleniyor.
 
Bu bağlamda İspanya'nın AS Gazetesi'nden Arda Turan ile Galatasaray arasındaki anlaşmanın detaylarıyla ilgili dikkat çeken bir haber geldi.
 
ARDA TURAN NE KADAR KAZANACAK?
 
AS Gazetesi'ne göre Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı ve maç başında 200 bin Türk Lirası alacak. Öte yandan 33 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin euro da bonus alacağı belirtildi.
 
Arda Turan'ın Galatasaray'dan ayrılırken bıraktığı kaptanlığı da, geri dönüş ile birlikte tekrar geri alacağı da paylaşıldı.
 
Arda Turan, 2011 yazında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitmiş ve İspanya'da Barcelona formasıyla mücadele verdikten sonra ülkemize Başakşehir formasıyla geri dönmüştü.

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