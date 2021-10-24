İstanbul'da 90+3'teki gol sayılmayınca... F.Karagümrük: 1 Hatayspor: 1

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor 'u ağırladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'e beraberliği getiren golü 38. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti.

Karagümrük'ün sağ bek oyuncusu Hedenstad, 35. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 20 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Karagümrük ise 18 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş 'ı konuk edecek. Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

KARAGÜMRÜK, İÇ SAHADA YENİLMİYOR